"Следственными органами СКР по краю организованы доследственные проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья граждан, в результате которого несовершеннолетние, следовавшие в поезде сообщением "Череповец-Адлер", были доставлены в лечебные учреждения региона (ч.1 ст.238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, проверку по факту отравления детей в поезде проводит Вологодская транспортная прокуратура.

"Проверят все обстоятельства подготовки поезда к перевозке и питанию детей, дадут оценку действиям ответственных лиц при формировании поезда", — говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В свою очередь в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что возраст заболевших детей от 8 до 14 лет.

"Заболевших выявили при приеме в лагерь в двух здравницах, откуда они были госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ города Туапсе", — сказал собеседник агентства.

Собеседник уточнил, что дети направлялись в две здравницы ДОЛ "Морская волна" Туапсинского района — в поселки Лермонтово и Джубгу.

"В вагонах ехали 261 ребенок и 17 сопровождающих взрослых, в том числе медик. Определен круг контактных лиц, взяты на исследование биоматериалы от больных детей, в настоящее время соблюдаются все противоэпидемиологические меры", — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что число детей, госпитализированных с кишечной инфекцией на Кубани, увеличилось до 17 человек. Организованная группа детей на поезде направлялась из Вологодской области на отдых в Туапсинский район. На ж/д станции Горячий Ключ шесть детей сняли с поезда и госпитализировали в городскую больницу с предположительным диагнозом — бактериальная кишечная инфекция. Позднее из лагеря с похожими симптомами 11 ребят госпитализировали в Туапсинскую районную больницу N1.

"Состояние детей средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Им оказывают медицинскую помощь в полном объеме", — сообщает оперштаб.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" сообщили, что ведомство контролирует соблюдение мер по изоляции здоровых детей от тех, кто мог заразиться.