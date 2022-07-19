"Речь идет не только о (Великом) Новгороде, но и о других наших городах — Боровичах, Валдае, Старой Руссе, которые сейчас активно (развиваются)", — пояснил глава региона.

Губернатор отметил, что "самая приятная (для новгородцев) цифра — это деньги, которые туристы оставляют в нашей области". "Оборот вырос примерно с 2 до 4 млрд рублей, как следствие — у нас появились более 100 новых точек общественного питания и 16 новых средств размещения, причем еще несколько — строятся", — заявил Никитин.

По словам губернатора, новгородцы гордятся высокими темпами роста. "Однако если для среднестатистического региона России — это нормально, но для Новгородской области, для древней столицы — конечно, нет", — сказал глава региона.

По его мнению, прибыль области от туризма должна вырасти как минимум в 4-5 раз. "Нам еще расти, расти и расти. Мы должны стать частью новых туристических маршрутов", — заявил Никитин.

Губернатор сообщил о дальнейшем развитии проектов "Серебряное ожерелье России" и "Государева дорога", последний из которых связан с автомобильной трассой Москва-Санкт-Петербург.

"Сегодня наша задача — стать частью путешествий, чтобы это были (многодневные) поездки, чтобы в каждом городе туристы могли остановиться на ночь", — сказал глава региона.

Никитин добавил, что в развитии туризма большую роль играют знаменитые новгородские памятники старины и своевременная их реставрация. "То, что мы можем показать , должно достойно выглядеть, и, безусловно, мы должны заниматься (реставрацией)", — добавил он.