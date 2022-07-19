"После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения "Троицы" на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Говорить о каких-то конкретных датах пока рано", — сообщили в пресс-службе галерее.

Комментируя информацию, распространяемую в соцсетях о том, что икона вернется в постоянную экспозицию галереи только в следующем году, в галерее заявили, что "нам очень жаль, что люди, не разбирающиеся в ситуации и не имеющие специального образования, пытаются привлечь к себе внимание непроверенными и необоснованными утверждениями"

Ранее в Третьяковской галерее сообщили, что икона "Троица" Андрея Рублева вернулась из Троице-Сергиевой лавры в галерею. Видимых признаков ухудшения состояния не выявлено.

17 июля руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе лавры 17 и 18 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ, икона была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине. В свою очередь в Третьяковке сообщили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре икона помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат. Как уточнили в галерее прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ, оно было удовлетворено после "всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой".

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.