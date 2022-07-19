"Для оперативного реагирования и выработки мер выехали в Домбай, осмотрели местность и провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение о введении режима "повышенная готовность", — сообщил в своем телеграм-канале и.о. мэра Карачаевского городского округа, куда входит курортный поселок, Марат Урусов.

Градоначальник отметил, что никто из туристов и местных жителей не пострадал, ущерба имуществу нет, туристические объекты работают в обычном режиме.

В мэрии "Интерфаксу" уточнили, что в режим функционирования "повышенная готовность" переведена территориальная подсистема всего Карачаевского городского округа.

Как сообщалось, 19 июня больше сотни воспитанников детского лагеря в Домбае эвакуировали из-за угрозы подтопления. По данным ГУ МЧС России по КЧР, детей перевезли в другое место для обеспечения их безопасности в случае возможных подтоплений.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР предупредило о возможном сходе селей и подъеме уровня воды в реках Карачаево-Черкесии после продолжительного дождя. В регионе было объявлено экстренное предупреждение.