"Реставрационные работы на данном объекте культурного наследия федерального значения включены в план основных мероприятий по подготовке и празднованию в Архангельской области 350-летия со дня рождения Петра I. Сумма контракта составляет порядка 8 млн рублей", — приводятся в сообщении слова начальника управления культуры и искусства Минкультуры региона Натальи Бакшеевой.

По данным чиновницы, ремонтные работы на постаменте, расчистку скульптуры, устройство отмостки и ограждения планируются выполнить до конца текущего года.

Торжественное открытие памятника первому российскому императору состоялось в Архангельске 10 июля 1914 года. Монумент представляет собой бронзовую фигуру Петра I в полный рост, поставленную на высокий постамент из розового неполированного гранита.

На постаменте с лицевой стороны контррельефом высечена надпись: "Петру Великому, 1911". На других сторонах постамента вырезаны даты посещения императором Архангельска: 1693, 1694 и 1702 годы.