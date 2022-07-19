"С сегодняшнего вечера у всех, кто незаконно стоит на набережной Ялты будем изымать музыкальную технику", — сказала сити-менеджер в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Крыма.

По ее словам, в проверках задействуют работников управления культуры, представителей отдела муниципального контроля администрации города и полицейские. "Впредь каждый вечер будут проводить рейды", — пообещала Павленко.

"Понимаю желание заработать, желание выступать в Ялте, но то, во что превращена набережная сегодня уличными музыкантами, стоящими на расстоянии 5-10 метров друг от друга и перекрикивающими друг друга, — доставляет крайние неудобства и в целом выглядит некорректно", — заявила глава администрации курорта.

"У нас определены 11 локаций, не перекрикивающих друг друга (на достаточном расстоянии друг от друга — ИФ), на набережной — они и должны там остаться", — подчеркнула Павленко.

При этом она сожалеет, что самые популярные уличные артисты, которые известны как среди жителей курортного города, так и среди отдыхающих, работают без разрешений на выступления.

"Самые популярные не имеют желания обратиться в администрацию Ялты за разрешением. Всем добро пожаловать. Поверьте, мы найдем законный способ вас разметить", — сказала сити-менеджер.