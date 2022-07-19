"За 6,5 месяцев 2022 года курорты Кубани приняли более 7,7 млн отдыхающих. Более 4 млн из них приехали на отдых с начала июня", — цитирует Зарицкого пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что с начала года Сочи принял 3,3 млн туристов, Анапа — 1,4 млн, Геленджик — 1,1 млн, на Азовском побережье отдохнуло более 370 тыс. человек.

"На сегодняшний день на Черноморском побережье средства размещения заполнены на 85%, на Азовском побережье — на 78%, в степной зоне и предгорье — на 44,65%", — добавили в пресс-службе.

Всего на Азово-Черноморском побережье обустроено 543 пляжа, на которых дежурят спасатели, прошедшие соответствующее обучение. На входах на пляжи установлены стенды с информацией о предоставляемых услугах и контактными телефонами экстренных служб.