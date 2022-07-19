В День картошки жителей и гостей региона ждут тематические мероприятия, связанные с картофелем: выставка рисунков, поделок, мастер-классы, викторина, спортивные состязания, дегустации.

На празднике выберут победителей конкурса рисунков "Картофельная радуга" и лучшие блюдо из картофеля. Кроме того, впервые подведут результаты нового конкурса "Волшебная лопатка и тяпка", для участия в котором нужно было украсить сельскохозяйственные орудия в стиле русских сказок.

До вечера на празднике будут исполнять частушки про картошку, обсуждать советы по овощеводству и проводить картофельные догонялки. Состоится и театрализованное представление "День рождения царя Картошки".

Поселок Бабынино известен в Калужской области своим картофельным урожаем.