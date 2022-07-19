По мнению монополии, "санкции ЕС направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению РФ".

"Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС, — говорится в сообщении. — Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный".

Кроме того, совет ЕС безосновательно, в нарушение правовых принципов и норм внес компанию в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования.

В РЖД отмечают, что экспортные эмбарго в отношении ж/д техники стали прямой и единственной причиной прекращения компанией Siemens выполнения договорных обязательств по поставкам и техобслуживанию поездов "Сапсан" и "Ласточка". "Тем самым во внесудебном порядке были разорваны складывающиеся в течение многих лет хозяйственные цепочки и разрушены добросовестные отношения между российскими и европейскими контрагентами", — сообщает компания.

"РЖД считает бесперспективным судебное обжалование санкционных актов. Это решение основывается на многочисленных случаях необъективного рассмотрения судом ЕС обращений российских граждан и организаций", — говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, РЖД сохраняет надежду на то, что совет ЕС взвешенно рассмотрит представленные подробные доказательства нарушения международно-правовых норм, базовых принципов деятельности союза и внутренних противоречий в санкционных актах.

"Ввиду неоспоримой связи между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России, РЖД в заявлении в адрес совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции", — сообщила монополия.