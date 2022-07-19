По традиции церемония открытия состоялась в Барнауле у памятника Василию Шукшину на улице его имени. В ней приняли участие актеры, писатели и кинематографисты.

"Праздник "Шукшинские дни на Алтае" для нас очень желанный, каждый черпает в нем свое. И так будет продолжаться всегда, потому что мы с вами всегда помним и чтим своих земляков. Я хочу пожелать вам радости в эти дни, и чтобы у каждого была та жизненная опора, о которой говорил Василий Макарович. Благодарю наших гостей за то, что они сегодня на алтайской земле. Великое счастье увидеть вас, почувствовать, поговорить, провести встречи. Для нас это очень важно", — сказала на церемонии открытия спикер Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Публицист, прозаик Василий Авченко отметил, что участвует в "Шукшинских днях" уже во второй раз.

"Мне кажется, для художника и человека равно опасно и забвение, и забронзовение. И непонятно, что хуже. Я совершенно убежден, что Василию Шукшину не грозит ни первое, ни второе. Бывая здесь, на Алтае, я лишний раз в этом убеждаюсь. Убежден в том, что еще многие поколения читателей и зрителей будут открывать для себя Шукшина", — сказал он.

В рамках "Шукшинских дней" в крае пройдет XXIV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, на котором будет представлено 11 фильмов. Откроет Всероссийский Шукшинский кинофестиваль фильм "Мятный пряник", показ которого состоится 19 июля в кинотеатре "Мир" в Барнауле.

В программе "Шукшинских дней" — творческие встречи с писателями и кинематографистами, "круглые столы" и ретроспективные показы фильмов. Большая программа ожидает зрителей в родном селе Василия Шукшина — Сростки. Там пройдет Всероссийская выставка-ярмарка мастеров "Чудики", творческие встречи с писателями, презентации музейных проектов и интерактивные выставки. Завершит фестиваль 23 июля художественно-публицистическая программа на горе Пикет.