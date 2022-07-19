"Годовалый самец сразу адаптировался к вольеру и обозначил свое любимое место — бархат амурский (амурское пробковое дерево — ИФ). На нем он сладко спит, а еще украдкой наблюдает за посетителями", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что коту уже год, клички у него еще нет. Поэтому сотрудники зоопарка решили устроить голосование по ее выбору. Одно из требований — отсутствие в кличке буквы "р". Окончательный выбор примут сотрудники зоопарка.

Дальневосточный лесной кот (Prionailurus bengalensis euptilurus) ведет сумеречный образ жизни. Не любит публичности, весьма пуглив, скрытен и очень осторожен.

От домашней кошки он отличается размерами. Его тело достигает в длину 90 см. Также у кота сильные зубы, длинные вибриссы, округленные уши, а на носу есть широкая голая полоса без шерсти.