По данным Lux Express, с 4 по 18 июля продажи билетов на линиях из Петербурга выросли на 37% по отношению к предыдущим двум неделям.

"В целом почти 100% билетов выкуплено на ближайшие дни. В Хельсинки раскуплены места до первой недели августа. В Таллин — на следующую неделю можно купить (билеты)", — отметили в компании.

В настоящее время автобусы Lux Express из Петербурга в Таллин отправляются шесть раз в день, а из Петербурга в Хельсинки — по четыре раза в понедельник, вторник и среду, по пять раз в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

В пресс-службе перевозчика Ecolines агентству также сообщили, что в июле свободных мест на автобусы почти не осталось.

"Билеты раскуплены. Ситуация меняется ежеминутно", — сказали в организации.

Там отметили, что глубина продаж составляет до 10 дней, то есть на 10 ней вперед билетов на автобус нет в наличии. При этом компания выводит на линии дополнительные автобусы.

По данным Северо-Западного таможенного управления, 15-17 июля российско-финляндскую границу через пункты пропуска в Ленинградской области пересекли свыше 9,9 тыс. человек и около 3,6 тыс. легковых автомобилей, следовавших в направлении из РФ; почти 9 тыс. человек и более 3,4 тыс. машин, въезжающих в страну. На российско-эстонской границе в Ленинградской области в этот период зафиксировано около 8,4 тыс. человек и свыше 1,1 тыс. легковых автомобилей на выезд из РФ, около 7,9 тыс. человек и почти 1,1 тыс. на въезд.

15 июля вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с котором были отменены коронавирусные ограничения на передвижение через границы РФ. Документ дал путешественникам возможность пересекать границу без оснований.