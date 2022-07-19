Как сообщают организаторы, в этом году фестиваль откроет Рановский парад. В программу мероприятия также вошли "Праздник рановской щуки", "Праздник рановского луга", "Молодецкие забавы", поэтическая и краеведческие площадки.

Для гостей фестиваля откроются "Рановские гуляния" с торговыми рядами "Ряжские вкусы", кулинарной мастерской вкусностей подворий городов и районов Рязанской области и конкурсом "Рановская каша".

Завершит праздник большой фестивальный концерт.

"Фестиваль "Рановское лето" объединяет самобытную культуру и традиции рязанских сел и деревень", — отмечает оргкомитет.

Река Ранова, правый приток реки Прони — самая чистая река в Рязанской области. Она берет свое начало восточнее деревни Рано-Верхи и протекает по южным районам Рязанской области, заходя на территорию Липецкой. Длина реки — 166 км.

Фестиваль начал проводиться в Рязанской области в 2016 году, однако последние два года из-за эпидемиологической обстановки его отменяли.