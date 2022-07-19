"В частности, было эвакуировано 110 детей и десять взрослых из числа персонала. Все они перевезены в домбайскую гостиницу Таулу, где продолжат свой отдых", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что угрозы жизни и здоровью юных отдыхающих не было, их перевезли в другое место в качестве предупреждающей меры.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР предупредило о возможном сходе селей и подъеме уровня воды в реках Карачаево-Черкесии после продолжительного дождя. В регионе было объявлено экстренное предупреждение.