Курс доллара США составил 54,99 руб./$1 в 14:38 мск, что на 1,37 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 56,08 руб./EUR1, опустившись на 97,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,19 рубля к уровню закрытия 18 июля, до 55,48 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты месяца. Перечисления в бюджет должны состояться 25 и 28 июля.

Кроме того, поддержку рублю оказывает общее улучшение отношения глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне переоценки инвесторами вероятности повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) сразу на 100 базисных пунктов на июльском заседании.

В середине прошлой недели такая вероятность оценивалась участниками рынка в 80%, однако затем, после выступлений ряда членов руководства ФРС, эти ожидания стали более умеренными.