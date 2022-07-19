На фестивале пирогов, который пройдет 30 июля в поселке Ржакса, можно будет попробовать классические русские большие пироги, порционные пирожки, открытые и закрытые пироги с разными начинками, печеные, слоеные и жареные пироги, ватрушки и рыбники.

Кроме того, гостей ждут мастер-классы, выступления скоморохов и ярмарка оригинальных сувениров. Для детей организуют театрализованную программу, зону с аттракционами, аниматорами и аквагримом.

В день фестиваля можно будет отправиться на экскурсию в храм Пресвятой Богородицы и Ржаксинский краеведческий музей.

Также всех желающих приглашают посетить лимонадный завод, где можно будет посмотреть на производство сладких напитков, говорится в сообщении.