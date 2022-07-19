"По оценкам туроператоров, наиболее лояльным к россиянам в визовых вопросах можно назвать консульство Италии. Срок оформления виз здесь – порядка трех недель. Если документы на визу оформляются для приобретенной в компании поездки, туристам оказывают визовую поддержку за дополнительную плату – $75-100", — отметили в ассоциации.

По ее данным, Франция и Испания оформляют визы чуть быстрее. Но в целом туроператоры советуют туристам подавать документы на визы не ранее, чем за два-три, а то и шесть месяцев до поездки, так как из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс может сильно затянуться. Кроме того, консульства полностью прекратили оформлять визы в срочном порядке.

"Так как подавать документы на шенгенскую визу можно за 6 месяцев до начала поездки, при правильном планировании, например, поездки в Европу на Новый год, есть возможность успеть в срок", — подчеркивают в АТОР.

Как сообщалось, запись на оформление виз в консульства большинства европейских сейчас недоступна до конца лета из-за нехватки сотрудников консульств и повышения спроса у россиян после отмены пандемийных ограничений в Европе.