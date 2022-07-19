В сообщении авиаперевозчика говорится, что забастовка привела к отмене около половины запланированных рейсов и затрагивала несколько тысяч пассажиров в день.

Стороны заключили соглашение на следующие пять с половиной лет, гарантирующее как сокращение расходов, так и стабильные рабочие места для пилотов.

Около 1 тыс. пилотов авиакомпании начали бастовать 4 июля после того, как переговоры между SAS и соответствующими профсоюзами по вопросу оплаты и условий труда завершились неудачей.

Забастовка привела к отмене более 3,7 тыс. рейсов, затронула свыше 380 тыс. пассажиров и обходилась компании в 100-130 млн шведских крон ($9,5-12,2 млн) в день.

SAS, столкнувшаяся с растущим долгом и дефицитом денежных средств, ранее в этом году объявила о запуске всеобъемлющего плана реструктуризации бизнеса. Ранее в июле авиаперевозчик подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 кодекса о банкротстве США. Данная процедура поможет SAS получить юридическую защиту для безопасного проведения реструктуризации.

Авиакомпания отметила, что забастовки пилотов сильно ограничили ее финансовые позиции и угрожают возможности привлечения дополнительных средств для финансирования реорганизации.