"В топ-10 самых посещаемых парков Подмосковья вошли: парк "Елочки" в Домодедово, Балашихинский парк "Пехорка", парк "Сестрорецкий" в Клину, Одинцовский парк им. Л. Лазутиной, Мытищинский Городской парк "Мира", парк Экоберег и парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках, парк Усадьба Кривякино в Воскресенске, Центральный городской парк Королева, Люберецкий парк "Наташинские пруды", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что парк "Елочки" в Домодедово посетили с начала года порядка 1,7 млн человек.

По словам руководителя ведомства Михаила Хайкина, чьи слова приводи пресс-служба, за первое полугодие 2022 года подмосковные парки культуры и отдыха посетили 26,6 млн человек.

"Это на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавил глава ведомства.

Всего в Подмосковье обустроено 183 парка.