"Сегодня, 19 июля, из аэропорта "Пулково" авиакомпания iFly запускает прямые рейсы в Хургаду (Египет). Перелет на популярный курорт Красного моря доступен в составе туристических путевок. Программа туров рассчитана на 10 дней", — говорится в сообщении.

Регулярные рейсы в Сочи из Петербурга iFly запустит с 23 июля. Перевозчик будет выполнять полеты два раза в неделю: по вторникам и субботам.

На маршруте в Сочи авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда Airbus А330, вмещающие до 378 пассажиров.

Авиакомпания планирует выполнять прямые рейсы между Петербургом и Сочи до конца сентября 2022 года, уточняет пресс-служба.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС, полеты в Сочи авиакомпанией iFly были приостановлены в 2016 году, в Хургаду — в 2015 году.