"Рост числа путешественников на Кипре наблюдается, несмотря на отсутствие турпотока из России и Украины. Россия была вторым по величине рынком для кипрской туриндустрии, но власти республики считают, что нехватку гостей из РФ можно будет компенсировать за счет других рынков", — пишет портал.

По данным Cystat, с января по июнь Кипр посетили 1,2 млн туристов, это на 33% меньше, чем в допандемийном 2019 году (1,6 млн), который был рекордным по числу путешественников. В прошлом году турпоток за аналогичный период составил 340,9 тыс., в 2020 году – 255,6 тыс.

В июне 2022 года турпоток на остров составил 372,3 тыс., это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего туристов приехали на Кипр из Великобритании – 155,7 тыс. Доля британских гостей в первом месяце лета составила 40% от общего числа путешественников. На втором месте Израиль (27,3 тыс., доля 7,3%), третье заняла Польша (21,4 тыс., 5,8%). Также в первую пятерку вошли Германия (20,9 тыс.), Швеция (18,5 тыс.). На шестом месте Греция – 14,4 тыс. туристов.

По итогам 2021 года Кипр принял порядка 2 млн иностранных туристов, из них почти 500 тыс. туристов приехали из России. В допандемийном 2019 году республику посетили 4 млн путешественников, в том числе почти 800 тыс. россиян.