"По предварительным данным, 18 июля 2022 года при следовании в поезде организованной группы из 260 детей у 16 несовершеннолетних зафиксированы случаи острой кишечной инфекции, в связи с чем они госпитализированы в медицинские учреждения Краснодарского края. Остальная группа проследовала до места назначения на автобусах", — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, подготовку поезда к перевозке и питанию детей, даст оценку действиям ответственных лиц при формировании поезда.

Южная транспортная прокуратура также проводит проверку.

Ранее информированный источник сообщал, что группа детей из города Череповец Вологодской области ехала на поезде на отдых в ДОЛ "Морская Волна" в поселок Лермонтово Краснодарского края.

По данным оперштаба Кубани, в поезде все 260 детей питались в вагоне-ресторане. На ж/д-станции Горячий Ключ шесть детей сняли с поезда и госпитализировали в городскую больницу с предположительным диагнозом: бактериальная кишечная инфекция. Еще 10 несовершеннолетних с похожими симптомами госпитализировали в Туапсинскую районную больницу №1. Оставшихся разместили в отдельных корпусах лагеря.

По последним данным оперштаба Краснодарского края, число детей, госпитализированных с кишечной инфекцией, увеличилось до 17. Они находятся на лечении в двух медучреждениях.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" сообщили, что состояние находящихся госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное.