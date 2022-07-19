"Около 28 тыс. человек побывали в Сергиевом Посаде в рамках празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Празднования проходили 17-18 июля в Троице-Сергиевой Лавре", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Сергиев Посад впервые после революции 1917 года привезли икону "Троица" Андрея Рублева.

"Верующие могли поклониться святыням Троицкого собора. Чтобы обеспечить такую возможность, два дня храм круглосуточно был открыт для всех желающих", — добавили в ведомстве.

Кроме того, гости смогли увидеть концертную программу с участием хоров, ансамблей, народных и заслуженных артистов России. Рядом со стенами лавры работала ярмарка с товарами ручной работы.