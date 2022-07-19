"Фонд развития Зарайского района и города Зарайска совместно с подворьем "Зарайская слобода" 23-24 июля на территории музея-заповедника "Зарайский кремль" проводят международный музыкальный фолк-фестиваль "Зарайская слобода-2022", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на мероприятии выступят специальные гости из Шотландии, Ирландии, Армении и Башкирии. Русская аутентичная культура будет представлена творческим объединением "Век" и ансамблем "Казачий кругЪ", ансамблем русской традиционной музыки "Ромода". Также на фестивале выступят молодые коллективы из Брянска, Воронежа, Волгограда, Красноярска, Тюменской и Белгородской областей, Екатеринбурга, Москвы.

В рамках мероприятия запланированы ярмарочные спектакли Петрушки, мастер-классы по игре на редких музыкальных инструментах (гуслях, калюке, варгане, окарине, калимбе, свистульках), архаичным техникам вокала, танцам, играм, ремеслу.

Кроме того, гости смогут ознакомиться с творческими экспериментами современных документалистов и этно-мультипликаторов в рамках проекта "ЭтноКино".