"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет", — сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

13 июля Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) сообщил об обнаружении в стране нового подвида штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "Кентавр". Ранее эта мутация была обнаружена в Индии и в ряде других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в РФ на фоне распространения новых подвариантов "омикрон"-штамма коронавируса наблюдается рост новых выявленных случаев, при этом болезнь при заражении вариантами ВА.4 и ВА.5 чаще протекает в легкой форме. В структуре заболеваемости за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 1,85% от числа проведенных исследований, к линии BA.2 ("стелс"-омикрону) — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67% к геноварианту "Дельта" — 0,73%.