"В связи с распространением новых подвариантов штамма "омикрон" наблюдается рост выявленных случаев COVID-19, однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания", — сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

Уточняется, что по итогам 28-й недели года в России зарегистрировано 29 536 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 20,13 на 100 тыс. населения, что на 30,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 25,9% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Также в ведомстве сообщили, что превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 26 регионах.

В структуре заболеваемости за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 1,85% от числа проведенных исследований, к линии BA.2 ("стелс"-омикрону) — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту "Дельта" — 0,73%.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма "Омикрон", находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.

О появлении в России подвариантов "омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5 в Роспотребнадзоре сообщили в середине июня. Оба варианта, по словам специалистов, характеризуются тем, что они легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе. Как отмечала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная, новые подварианты отличаются от предшественников тем, что "заболевание, вызываемое ВА.4 и ВА.5, протекает легче, чем вызванное штаммами "дельта" или "альфа", которые циркулировали в прошлом и позапрошлом годах".