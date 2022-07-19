"260 детей следовали в составе организованной группы в присутствии сопровождающих. В пути они питались в вагоне-ресторане. На ж/д-станции Горячий Ключ шесть детей сняли с поезда и госпитализировали в городскую больницу с предположительным диагнозом: бактериальная кишечная инфекция", — говорится в сообщении.

Позднее из лагеря 10 детей с похожими симптомами госпитализировали в Туапсинскую районную больницу №1. Оставшихся разместили в отдельных корпусах лагеря.

"В настоящее время специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия, санитарно-эпидемиологическую экспертизу с целью выявления источника заражения", — добавили в оперштабе.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" сообщили, что состояние детей, которые находятся в медучреждениях, удовлетворительное.

"Оставшихся детей отделили от тех, кто уже есть в лагере, за их самочувствием наблюдают специалисты. Прокуратура контролирует, чтобы юным пациентам оказывалась надлежащая медпомощь, а также соблюдались меры по изоляции здоровых детей от тех, кто мог заразиться", — сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил, что из группы детей, ехавших на отдых из Вологодской области, с кишечной инфекцией шесть человек сняли с поезда в Горячем Ключе (Краснодарский край), позже из лагеря с этим же диагнозом госпитализировали еще 11 детей.

Группа детей из города Череповец Вологодской области на поезде ехала на отдых в ДОЛ "Морская Волна" в поселок Лермонтово Краснодарского края.