"Согласно результатам мониторинга, качество воды на двух пляжах — Верхнего Суздальского озера (Выборгский район) и оз. Безымянное (Красносельский район) — соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что остальные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства, в частности реки Ижоры — пляж Взрослый и Детский (Колпинский район), пляж Ольгинского водоема, пляж Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера (Выборгский район), Колонистского пруда (Пушкинский район), озера Разлив — пляжи "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый", Финского залива — пляжи "Кронштадтский" (Кронштадтский район), "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Дюны", "Белые ночи", "Сестрорецкий" (Курортный район), "Морские Дубки" (Приморский район).

Роспотребнадзор с мая проводит мониторинг качества воды на 24 пляжах, расположенных в Санкт-Петербурге. На 19 июля отобрано 528 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Ведомство не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.

В городском управлении обратили внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.