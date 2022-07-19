"В течение двух дней фестиваля для зрителей и участников на стадионе "Электрон" будут действовать интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковщины в годы Великой Отечественной войны. А 23 июля около 100 реконструкторов из разных регионов России покажут эпизоды партизанского боя 1943 года", — сказала Родина.

Интерактивные площадки фестиваля будут оформлены в максимальном приближении к стилю 1940-х годов.

Так, "Общепит" даст возможность попробовать блюда аутентичной кухни; "Универмаг" — зона, в которой будут продаваться товары с символикой фестиваля; "Моторы" познакомят с ретро-техникой; "Стиль" — место, где посетители смогут больше узнать о модных тенденциях 40-х годов прошлого века.

"Как это было" — погружение в эпоху — полевая почта, взгляд через объектив, медсанбат, фотоателье, военное детство и прочее; "Партизанская деревня" — воссоздание быта прошлого; "Танцплощадка" — старинная музыкальная аппаратура, мелодии прошлого и возможность потанцевать.

Организаторы фестиваля — псковское отделение "Волонтеров Победы" и оргкомитет военно-исторических фестивалей "Забытый подвиг" при поддержке молодежной организации "Вечевой Орден", правительства Псковской области и администрации города Пскова.

Фестиваль проводится в рамках проекта "Чтобы помнили. Второй фронт Пскова" и реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.