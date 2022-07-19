Подрядчиком выступила известная петербургская компания "Ренессанс-реставрация".

Нынешние ремонтно-восстановительные работы стали первыми в истории этого памятника старины.

Часовня была построена в новгородской деревне Малышево около 1814 года. В 1981 году ее разобрали, перевезли в "Витославлицы" и собрали заново.

В настоящий момент в музее завершаются многолетние комплексные ремонтно-восстановительные работы. Стоимость реставрации составила около 1 млрд рублей. Ученые приводят в порядок более 20 федеральных памятников XVI-XX веков, а также особняк, парк и сад, принадлежавшие графине Анне Орловой-Чесменской.