"По пути следования поездом группы детей (260 детей) для отдыха в ДОЛ "Морская Волна" из города Череповца Вологодской области в поселок Лермонтово Краснодарского края на ж/д-станции Горячий Ключ с диагнозом кишечная инфекция были госпитализированы 6 детей. По прибытию в лагерь с этим же диагнозом госпитализированы 11 детей", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что состояние детей удовлетворительное, проводится медикаментозное лечение.

Официальным подтверждением данной информации агентство пока не располагает.