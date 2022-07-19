В сообщении говорится, что по согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначен дополнительный поезд N148/147 Калининград — Москва, который будет курсировать трижды в неделю. Из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября, а из Москвы — по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

В сообщении отмечается, что при следовании поездов транзитом через территорию Литвы предусмотрены только технические остановки, посадка и высадка пассажиров не осуществляется. Также сохраняется квота мест — не более 250 пассажиров в одном составе.

В настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют три регулярных поезда: N29/30 "Янтарь" Москва — Калининград (ежедневно), N79/80 Санкт-Петербург — Калининград (4 раза в неделю), N359/360 Адлер — Калининград (через день).