Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных — на 23%. Существенные изменения касаются части выплат при выполнении конкретных показателей и критериев оценки эффективности, говорится в сообщении.

"В сфере работы с молодежью на Ямале очень много инициативных и деятельных людей, и за свой труд они должны получать достойное вознаграждение. Это позволит создавать позитивную конкурентную среду и повышать уровень профессионализма сотрудников", — передает пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Изменения коснутся более 500 специалистов по работе с молодежью, консультантов по туризму, менеджеров по въездному и внутреннему туризму, культурологов-аниматоров, психологов.

Следующее увеличение ожидается в 2023 году.