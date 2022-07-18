Традиционно День города в Рязани отмечался 2 августа, в День ВДВ, так как Рязань считается столицей русских десантников. Однако в этом году управление культуры администрации города выступило с инициативой перенести празднование на 27 августа в связи с тем, что на эту дату запланирован финал Форума древних городов. Рязанские парламентарии данное предложение поддержали.

"Праздник будет проходить с 26 по 28 августа, при этом 28 августа планируют провести детский день города. Основной площадкой проведения торжеств станет Лыбедский бульвар. Также праздничные мероприятия запланированы на улице Почтовой и в Кремлевском сквере", — отметили на заседании.

Кроме того, депутаты утвердили кандидатуры рязанцев, которые будут удостоены почетных званий и наград в честь Дня города.