"Зарегистрировано четыре очага групповой заболеваемости коронавирусом (от 8 до 30 случаев). Это Комплексный центр социального обслуживания населения в Лиманском районе, специализированный дом ребенка "Капелька", областной онкодиспансер и Енотаевская районная больница", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что обнаружены и 66 семейных очагов (по два-три случая) с общим количеством пострадавших в 142 человека в Астрахани, Камызякском, Володарском, Енотаевском и Приволжском районах. Болеют и взрослые, и дети.

"Рост заболеваемости специалисты связывают со снижением так называемого коллективного иммунитета. В среднем его хватает на четыре месяца. С последней вспышки в феврале-марте этого года, когда фиксировали сотни случаев заболеваемости в сутки, они уже прошли", — сообщается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в регионе в основном циркулируют штаммы, принадлежащие к геноварианту "омикрон". Они проще передаются от человека к человеку, но заболевание протекает мягче, чем при "альфе" или "дельте", и приводит к меньшему числу тяжёлых случаев.

По данным регионального Минздрава, в пяти медицинских организациях развернуто 360 коек, что на 75% (или 155 коек) больше, чем на предыдущей неделе.

На базе областной больницы развернуто 30 коек для лечения заболевших беременных и рожениц, а также отдельные родильный зал, оперблок и реанимационное отделение.

Количество тяжелых больных составляет 1,2% (16 человек) от всех пациентов, получающих лечение.

Оперативный штаб при правительстве региона принял решение об ограничении посещения социальных и лечебно-профилактических учреждений, в которых выявлены заболевшие, а также о введении в них масочного режима.

Также временно будут запрещены посещения пациентов в стационарах. Астраханцам рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию.