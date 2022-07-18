"В этом году Ысыах будет праздноваться уже в шестнадцатый раз. В 2019 году на праздник собрались 10 тыс. человек. Думаю, что в этом году гостей будет больше", — сказал Федотов на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что Ысыах — самый любимый праздник жителей Якутии, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы.

Праздник приурочен ко времени летнего солнцестояния и в неизменном виде сохранил древние обряды, основанные на эпосе Олонхо. Ысыах является признанным шедевром нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По словам Федотова, гостей праздника в "Коломенском" ждет насыщенная культурная, гастрономическая и спортивная программа.

В частности, в рамках праздника пройдут соревнования по национальному спорту Якутии мас-рестлингу (перетягиванию палки), а все желающие смогут попробовать национальные блюда, в том числе традиционный якутский суп и строганину.

В 2022 году Ысыах в "Коломенском" будет посвящен 390-летию вхождения Якутии в состав России, 100-летию со дня образования Якутской АССР и постпредства Якутии, 125-летию советского государственного и политического деятеля М.К. Аммосова, а также Году культурного наследия народов России.

Организатор Ысыах в этом году Намский улус Якутии.