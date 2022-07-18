"Это был самый длинный конный переход — 11 тыс. километров. Лошади якутской породы прошли весь этот путь своими ногами", — сообщил путешественник на пресс-конференции в Москве в понедельник.

Он отметил, что экспедиция не прерывалась даже в непогоду.

"Экспедиция шла ежедневно, даже несмотря на сложные метеоусловия — в дождь, метель, снег, лошади очень хорошо перенесли все сложности маршрута", — добавил Винокуров.

По его мнению, в настоящее время современному коневодству России не хватает молодых кадров.

"Все коневоды сегодня уже взрослые люди, практически дедушки. Молодежи в отрасли нет. Экспедиция как раз направлена на то, чтобы заинтересовать молодых. Но сделать это без поддержки региональных властей не получится. Нужны программы на уровне регионов", — заявил путешественник.

Он также сообщил, что для популяризации коневодства в России планирует открыть "Музей коня" и организовать конные экскурсионные маршруты в разных регионах страны.

"В каждом из 15 регионов, которые я проехал, а также в Якутии и Москве, есть маршруты для конного туризма. Я хочу, чтобы конный туризм развивался по всей России", — сказал Винокуров.

В свою очередь постоянный представитель Якутии в Москве Андрей Федотов заявил на пресс-конференции, что экспедиция прошла под эгидой Русского географического общества, была посвящена 390-летию вхождения Якутии в состав России и 100-летию образования Якутской АССР. Поддержали участников похода власти Якутии и лично глава региона Айсен Николаев.

В путь Винокуров отправился из самой холодной точки планеты — Оймякона — в марте 2020 года. Главная цель путешествия — рассказать об уникальных якутских лошадях. По словам Винокурова, это очень древняя, весьма выносливая порода лошадей, которая способна выдержать холод от минус 70 градусов и сильный зной до плюс 40 градусов.