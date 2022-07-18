По словам Гаусса, во время пандемии COVID-19, исходя из прогнозов, было принято решение сдать часть флота airBaltic вместе с экипажами в аренду другим авиакомпаниям, например, Lufthansa, поскольку такая долгосрочная аренда — очень прибыльный бизнес.

"А потом начались проблемы с цепочкой поставок некоторых деталей, необходимых для обслуживания (оставшихся — ИФ) самолетов airBaltic, из-за чего возникли задержки в обслуживании", — сказал глава авиакомпании.

В результате в настоящее время airBaltic, с одной стороны, недоступны самолеты, которые находятся на обслуживании, поскольку оно затягивается из-за проблем с цепочкой поставок. С другой стороны, авиакомпания не может досрочно вернуть себе самолеты, переданные в аренду другому лицу.

По словам главы airBaltic, в такой ситуации у авиакомпании есть два варианта: отменять рейсы, как сейчас делают многие авиакомпании в Европе, или найти кого-то, кто предоставит самолеты в аренду на краткосрочной основе.

"Это то, что airBaltic делает прямо сейчас. Мы не хотим отменять наши рейсы", — подчеркнул Гаусс.

Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а чистый убыток компании уменьшился на 49%, до 135,7 млн евро.