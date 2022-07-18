«Все организованные туристы были возвращены. Те туристы, которые купили туры и не смогли ими воспользоваться, большинство из них были замещены российским турпродуктом. И мы сейчас поддерживаем туроператоров с тем, чтобы они либо вернули деньги до конца года, либо заместили это доступными российскими предложениями. До конца года эту работу закончим», — сказал он на совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

В свою очередь, президент подчеркнул, что «речь идет о разнице в пару десятков миллиардов». «Надо с этим разобраться», — заключил он.

Ранее сообщалось, что обязательства туроператоров по отмененным турам за рубеж превышают 60 млрд рублей.