"Турпоток в первом полугодии вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Моисеев.

Ожидается, что всего в городе в 2022 году отдохнут около 450 тысяч человек, что превысит показатель "доковидного" 2019 года в 382 тысячи отдыхающих.

Как отметил глава курорта, существенно выросший турпоток связан с ростом внутреннего туризма, отменой коронавирусных ограничений.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. В городе функционирует 123 объекта для размещения гостей общей емкостью 15 тыс. мест, в том числе 41 санаторий, 14 пансионатов, 67 гостиниц.

В настоящее время в городе реализуется 18 проектов по строительству и реконструкции санаториев и гостиниц. К 2025 году это даст еще более 2 тыс. мест размещения.