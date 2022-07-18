"Прокуратурой области с привлечением контролирующих органов организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с отравлением 20 несовершеннолетних, находившихся в летнем оздоровительном лагере в Промышленновском муниципальном округе", — говорится в сообщении.

18 июля в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из детских лагерей Кузбасса произошло массовое отравление несовершеннолетних, в связи с этим в детском учреждении досрочно закрыли оздоровительный сезон.