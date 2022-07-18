Цель исследования, согласно конкурсной документации, — заключение соглашение о рефинансировании текущих кредитов МАШ "путем переноса уплаты основного долга с 2022-2024 на 2025-2030 гг. по ставке не более 5,7% годовых без ухудшения условий по текущему кредитному портфелю".

Соглашение при этом должно быть подписано с системно значимой кредитной организацией из перечня ЦБ. Сейчас в него входят 13 банков: Тинькофф, Юникредит банк, Газпромбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Сбербанк, "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Максимальная стоимость договора с подрядчиком — $1,8 млн вместе с НДС.

Согласно отчетности МАШ по МСФО за 2020 год (отчета за 2021 год в открытом доступе "Интерфакс" не обнаружил), долгосрочные кредиты группы на конец отчетного периода были на уровне 56 млрд руб. (против 45 млрд руб. годом ранее), краткосрочные — 10,7 млрд руб. (против 7 млрд руб.) За исключением кредита СМП банка на 88 млн руб., все кредиты МАШ приходились на Сбербанк: часть из них была номинирована в рублях, часть — в долларах США и евро, минимальная ставка была на уровне 2%, максимальная — 7,1%. После отчетной даты, в феврале 2021 года, аэропорт привлек кредитную линию Сбербанка еще на 1,8 млрд руб. "на осуществление операционной деятельности", сказано в отчете.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. В группу МАШ, помимо одноименного оператора аэропорта, входят ООО "Шереметьево ВИП", ООО "Шереметьево паркинг", ООО "Шереметьево реклама", ООО "Москва карго", ООО "Шереметьево хэндлинг", АО "Империал Дьюти Фри" и АО "Шереметьево безопасность".

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на территории Украины российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Как сообщалось, пассажирские авиакомпании по решению властей РФ получат на компенсацию расходов, возникших на фоне санкций, в общей сложности 100 млрд руб., грузовые — 2,9 млрд руб. Закрытым с 24 февраля 11 аэропортам юга и центральной части страны будет выделено 3 млрд руб. Аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково") могут получить часть из 100 млрд руб., выделенных авиакомпаниям, сообщал в июне помощник президента Игорь Левитин. Официально такое решение пока не принято.