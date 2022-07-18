"Проект "Притяжение" предусматривает четыре этапа запуска. Сегодня была запущена первая очередь общей площадью 27 гектаров, 23 из которых — парковая территория", — говорится в сообщении.

В рамках первой очереди, в частности, были запущены пешеходный бульвар с центральной входной группой, фудмолл площадью 2 тыс. кв. метров, светомузыкальный фонтан, центральная детская площадка с 30 игровыми элементами, роллер-парк площадью 11,5 тыс. кв. метров, который зимой будет использоваться как каток.

Как сообщалось, проект "Притяжение", предполагающий комплексное освоение территории площадью порядка 400 гектаров, реализуется по инициативе и на средства председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова на землях комбината. Объем инвестиции, по уточненным данным, составит 25 млрд рублей.

Ядро для развития территории будет создано на площади более 220 гектаров, где появятся современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты.

Также предполагается создание музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, через которую пройдет "кольцо активностей", здесь же появится искусственный водоем площадью порядка 15 гектаров.

Полностью завершить работы планируется к 2026 году.