Полеты будут осуществляться на авиалайнерах A330-300 вместимостью 378 пассажиров два раза в неделю.

Первый регулярный рейс из Сочи во Владивосток отправился в понедельник, 18 июля. Рейсы во Владивосток будут выполняться по понедельникам и средам, обратно — по вторникам и четвергам. Время в пути составит 8 часов 35 минут.

Из Сочи в Хабаровск рейсы будут отправляться по воскресеньям и вторникам, обратно — по понедельникам и средам. Время в пути — 8 часов 30 минут. Первый рейс также состоялся 18 июля.

Авиакомпания I Fly Airlines, как сообщается на ее сайте, выполняет внутрироссийские и международные чартерные авиарейсы по наиболее популярным туристическим направлениям: Китай, Турция, Испания, Таиланд, Италия. Базируется в аэропорту "Внуково". В эксплуатации находятся самолеты A330-200/300.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы. По прогнозам компании, в текущем году пассажиропоток может сократиться на 10%.