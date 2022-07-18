"Фестиваль проводится в 23-й раз. Он объединяет клубы самодеятельной песни, авторов, сольных исполнителей, композиторов и поэтов из разных регионов страны. В этом году участниками события станут около 300 человек", — сказал собеседник агентства.

Ключевым событием фестиваля является конкурс авторской песни, участие в котором смогут принять барды, прошедшие предварительное прослушивание. По результатам конкурса жюри определяет обладателя гран-при фестиваля, а также лауреатов и дипломантов по нескольким номинациям.

"Фестиваль является одним из культурных брендов Тверской области, служит популяризации и развитию авторской песни в России, духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения, повышению туристической привлекательности Верхневолжья", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

Фестиваль авторской песни на Селигере "Распахнутые ветра" с 2001 года имеет статус межрегионального. Он направлен на выявление молодых талантливых исполнителей авторской песни из регионов России, а также на популяризацию творчества Юрия Визбора и основоположников бардовской песни, добавили в пресс-службе.