Ключевым событием фестиваля является конкурс авторской песни, участие в котором смогут принять барды, прошедшие предварительное прослушивание. По результатам конкурса жюри определяет обладателя гран-при фестиваля, а также лауреатов и дипломантов по нескольким номинациям.
"Фестиваль является одним из культурных брендов Тверской области, служит популяризации и развитию авторской песни в России, духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения, повышению туристической привлекательности Верхневолжья", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Фестиваль авторской песни на Селигере "Распахнутые ветра" с 2001 года имеет статус межрегионального. Он направлен на выявление молодых талантливых исполнителей авторской песни из регионов России, а также на популяризацию творчества Юрия Визбора и основоположников бардовской песни, добавили в пресс-службе.