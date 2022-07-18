«ФАС согласовала ходатайство АО «Корпорация Туризм РФ» о приобретении 49% долей в уставном капитале ООО «Грин Флоу Байкал»», — говорится в сообщении.

Как пояснили в антимонопольной службе, корпорация реализует инвестиционные проекты в сфере туризма.

«Приобретение ею этой доли путем внесения денежных средств в уставный капитал туристического проекта не окажет негативного влияния на состояние конкуренции на рынке предоставления гостиничных услуг», — отмечают в ФАС.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Грин Флоу Байкал» зарегистрировано в июне 2019 года в селе Турка на берегу Байкала в республике Бурятия предпринимателем Александром Тертычным для создания четырехзвездочного отеля с термальным комплексом Green Flow Baikal на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань». Строительство объекта в Турке началось в октябре 2021 года.

Первый welness-отель сети Green Flow открылся в 2017 году на курорте Роза Хутор в Сочи. Его концепция предполагает сочетание отдыха с оздоровительными процедурами.

Корпорация «Туризм.РФ» создана правительством для развития внутреннего туризма. Она занимается созданием мастер-планов территорий, формированием туристических кластеров, инвестированием в туристскую инфраструктуру.