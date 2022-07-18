"Фестиваль посвящен культуре и традициям Руси IX-XI веков. Гости смогут увидеть повседневную жизнь и воинские обычаи той эпохи. Все желающие смогут посетить военный полевой лагерь и увидеть древнерусскую жизнь времён Святослава и Владимира своими глазами", — сказал собеседник агентства.

Жизнь лагеря построена по принципу "живой истории", где быт тщательно воссоздан участниками клубов исторических реконструкций и полностью соответствуют периоду средневековья, отметил он.

В программу фестиваля войдут парные поединки и массовые сражения дружин, театрализованные постановки, ярмарки средневековых товаров, мастер-классы по раннесредневековым ремёслам, тир с копьями и луком.

Также гостям предлагается средневековая таверна, конкурс костюма и вооружения, выступления лучших этнографических коллективов и фолк-исполнителей России, а также огненное шоу.

"Фестиваль является одним из популярных событий, ежегодно привлекающих жителей и гостей Верхневолжья. Развитие событийного туризма — в числе приоритетных задач в индустрии гостеприимства региона", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.