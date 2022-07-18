В том числе, в дальнем следовании было перевезено 7,4 млн человек, что на 22,6% выше прошлогоднего периода. На прошлой неделе в продажу дополнительно поступили 50 тыс. билетов в сообщении с курортами Черноморского побережья, а также была организована перевозка четырех крупных детских групп.

В пригородном сообщении за отчетный период перевезено 51,8 млн пассажиров (+12%). Во многом росту способствуют новые маршруты — с 15 июля рельсовые автобусы начали курсировать на севере Карелии, отмечает компания.