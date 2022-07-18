«Кемпинг «Нахазо» — это современный туристический лагерь повышенного комфорта с 12 деревянными лоджами креативной треугольной формы, напоминающей двускатные палатки. Внутри домики оборудованы всем необходимым для уютной ночевки — кроватями с постельным бельем, розетками для подзарядки телефонов, светильниками и т.п. Также на территории кемпинга есть ресторан, сантехблок с туалетами и душевыми, инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с красивейшим видом на долину реки Псоу. Стоящий здесь телескоп позволит гостям понаблюдать за звездами. В кемпинге доступны сотовая связь и wi-fi», — говорится в сообщении.

Фото: Роза Хутор

Как отмечают в пресс-службе курорта, к кемпингу проложен маршрут с таким же названием. Протяженность пути от вершины Роза Пик, куда можно подняться на канатной дороге «Кавказский экспресс», составляет около семи километров в одну сторону, перепад высот — 420 метров, длительность три часа.

«Прогулочный билет на подъемники при бронировании проживания в кемпинге предоставляется по специальному льготному тарифу. Для туристов предусмотрена возможность полного пансиона, т.е. трехразового питания. В кемпинге также возможен показ кинофильмов, есть большой выбор настольных игр, планируются занятия йогой, по основам альпинизма и другие активности», — добавили в пресс-службе.

Фото: Роза Хутор

«Сейчас все более очевидным становится запрос на альтернативный отдых с погружением в дикую природу. Кроме маршрутов с профессиональными гидами, удовольствия от уединения, воздуха и окружающих ландшафтов, в кемпинге можно будет пройти специальные обучающие курсы по навыкам поведения в горах. Наш новый объект идеально подходит не только для индивидуального, но и для интересного корпоративного отдыха, для которого здесь есть все необходимое», — цитирует пресс-служба директора курорта «Роза Хутор» Александра Белокобыльского.

Он также рассказал, что в планах курорта – создание кольца новых пеших туристических маршрутов протяженностью 40 км, на котором будут устроены еще 5 кемпингов.

«По нашему плану, кемпинги должны быть созданы в живописных местах, например, рядом с озерами, водопадами и другими природными красотами. Это будут некапитальные строения только для летнего отдыха, но в перспективе мы рассматриваем возможность создания комфортного отдыха в них и зимой. Пока это только начало нашей большой программы по развитию природного туризма на нашем курорте», — сказал Белокобыльский.