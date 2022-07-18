"Из подтвержденных на сегодняшний день дополнительных рейсов — это плюс к уже имеющимся ежедневным два рейса в неделю авиакомпании "ЮТэйр" в Стамбул с 1 августа и с 3 августа два рейса в неделю в Анталью", — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что рейсы из Грозного в Стамбул "ЮТэйр" начала выполнять с 24 марта дважды в неделю.

Кроме того, достигнута договоренность о выполнении авиаперевозчиком с 7 августа одного рейса в неделю из Грозного в Тегеран.

"Помимо этого, с началом зимнего периода планируем открыть два регулярных рейса в неделю авиакомпании Nordwind в Казань, ведутся переговоры о возобновлении рейсов в Киргизию — в Ош ("Уральские авиалинии") и в Бишкек ("Aero Nomad Airlines")", — отметили в пресс-службе.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году вырос в 2 раза по сравнению с 2020 годом, до 713,837 тыс. человек. В 2022 году пассажиропоток планируется нарастить на 15-20% по сравнению с 2021 годом за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.